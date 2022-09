Annett Hertweck kann sich noch an Zeiten erinnern, an denen die Sammeleimer an den Amphibienschutzzäunen häufig übervoll mit Tieren waren. Die Chefin der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz und ihr Team betreuen seit vielen Jahren im Frühjahr die Schutzzäune an den Straßen. In den vergangenen Jahren bleiben die Eimer der Naturschützer aber immer häufiger leer.