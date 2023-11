Das Wetter ist ungemütlich an diesem Tag: Dunkle Wolken hängen über dem Windpark Zodel und ein starker, kalter Wind bläst über das Feld. Der Bürgermeister von Neißeaue, Per Wiesner, wirkt trotzdem zufrieden. Oder gerade deshalb. Denn die Rotoren der Windräder drehen sich kräftig. Und das bringt ab jetzt Geld in die Gemeindekasse: Mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde soll die Kommune an den Erlösen aus den Windrädern beteiligt werden.

Das steht in dem Vertrag, den die Gemeinde heute mit Qualitas Energy, dem Betreiber dreier Windkraftanlagen im Ortsteil Zodel, unterzeichnet hat. Laut Bürgermeister Per Wiesner bringt der Vertrag der Kommune 20.000 bis 30.000 Euro pro Jahr.

Vertrag auch mit anderem Betreiber erwartet

Und bald dürfte noch deutlich mehr reinkommen. Denn bei Zodel stehen acht weitere Windkraftanlagen. Betrieben werden sie von der GLS. Auch mit diesem Unternehmen habe es bereits Absprachen über eine kommunale Beteiligung gegeben, erklärt Wiesner. Er erwarte den entsprechenden Vertrag noch dieses Jahr. Damit komme die Gemeinde auf insgesamt auf 60.000 bis 70.000 Euro Mehreinnahmen aus allen elf Anlagen.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Doch die ganz große Euphorie kommt nicht auf, wenn Per Wiesner über diese Summe spricht. Denn "die Mittel, die jetzt fließen werden, werden größtenteils erst mal in die Haushaltskonsolidierung gehen müssen", sagt er.

Ab dem Sommer 2026, so die Hoffnung, dürfte der Windpark deutlich mehr Geld in die Gemeindekasse bringen. Denn Qualitas Energy will seine drei alten Zodeler Anlagen bis dahin gegen neue deutlich effizientere Windräder austauschen. Die sollen dann laut dem sächsischen Umweltministerium ihre Leistung mehr als verdreifachen: Von insgesamt 6,9 Megawatt auf bis zu 21,6 Megawatt.

Bürgermeister Per Wiesner würde die alten Windräder am liebsten jetzt schon ausgetauscht sehen. Doch noch könne das Netz keine so große Menge Strom aus Zodel abnehmen.

Bis zu 400.000 Euro mehr jährlich für die Gemeinde

Die anderen acht Windräder bei Zodel, die jeweils eine Leistung von 1,5 Megawatt haben, sollen laut Wiesner auch durch effizientere ersetzt werden. "Dann können wir mit 300.000 bis 400.000 Euro jährlichen Einnahmen durch den Windpark rechnen", sagt der Bürgermeister. "Und das wäre eine Summe, mit der man auch wirklich wieder hier Entwicklungen positiv voranbringen kann." Die Gemeinde Neißeaue hat rund 1.700 Einwohner.

Die rechtliche Grundlage für die kommunale Beteiligung an bestehenden Windkraftanlagen hat die Bundesregierung im Januar im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschrieben. "Die Gemeinde Neißeaue ist eine der ersten Gemeinden, die die neuen Möglichkeiten des neuen EEG nutzt, nämlich eine kommunale finanzielle Beteiligung auch für Bestandsanlagen zu erhalten", sagt Energie-Staatssekretär Dr. Gerd Lippold aus dem sächsischen Umweltministerium, der bei dem Termin ebenfalls vor Ort ist.

Das Geld für die Kommune schaffe "zusätzliche Akzeptanz, diese Altanlagen nach 20 Jahren durch wesentlich leistungsstärkere Anlagen zu ersetzen". Und das ist wohl auch der Grund der Betreiber, die Gemeinde zu beteiligen. Denn nur wenn die einverstanden ist, kann der Betreiber die alten Anlagen durch neue ersetzen.