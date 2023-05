Als Mario Förster vor 14 Jahren Vater wurde, fiel ihm auf, dass sich die meisten Informationen für Eltern im Netz an Mütter richteten. Das wollte er ändern und so schrieb er vor zehn Jahren, rund ein Jahr nach der Geburt seines zweiten Sohnes, drauf los. "Ich habe gedacht, wir müssen hier mal ein bisschen was aufschreiben und einfach den Männern auch zur Seite stehen, mit dem, was man selber so erlebt", erklärt er.

Und der Bedarf nach Informationen für Väter sei groß, sagt er. Auch weil sich die Vaterrolle so sehr gewandelt habe, dass die meisten Väter sich nicht mehr an den eigenen Vätern orientieren könnten, gerade im Osten. "Die Vaterrolle war ja in der DDR ganz anders, als sie heute ist", sagt der 52-Jährige, der in Görlitz aufgewachsen ist. Nach seiner Beobachtung sei die Vaterrolle heute "näher am Kind". Väter würden sich Gedanken machen über Fragen, wie "Was fühlt mein Kind?" oder "Wie kann ich es auf Augenhöhe begleiten?". Das sei früher nicht typisch gewesen.