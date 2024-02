In Görlitz und Leipzig ist die Bundespolizei am Donnerstagvormittag gegen eine Schleuserbande vorgegangen. Die Polizisten durchsuchten zwei Wohnungen in Leipzig und eine Wohnung in Görlitz. Dabei nahmen sie in Görlitz einen 24-jährigen Iraker fest. Zu den Beschuldigten gehören außerdem ein 23-jähriger Landsmann und eine 21-jährige Deutsche. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mit.