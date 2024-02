Der enorme Zuwachs an festgestellten illegalen Einreisen hat das Amtsgericht Pirna an seine Belastungsgrenze gebracht. Bis Mai 2023 hätten pro Monat noch vier bis zehn Verfahren gegen mutmaßliche Schleuser stattgefunden, teilte das Gericht mit. Im Juni 2023 seien dann die Fallzahlen massiv gestiegen. Ermittlungsrichter hätten allein von Juni bis Oktober gegen 170 Schleuser Untersuchungshaft angeordnet.

Aufgrund der hohen Zahl an illegalen Einreisen hatte der Bund im Oktober 2023 feste Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen eingeführt. In der Folge gab es laut sächsischem Innenministerium einen deutlichen Rückgang von 7.500 illegalen Schleusungen im September auf nur noch 800 im November.