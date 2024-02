Im Verfahren um die Umweltverträglichkeit des umstrittenen Tagesbaus Turóws am Wojwodschafts-Verwaltungsgericht Warschau soll am 6. März ein Urteil verkündet werden. Das wurde nach einem Anhörungstermin der Stadt Zittau am Donnerstag bekannt. Die Stadt hatte gegen den Weiterbetrieb geklagt. Der Tagebau ist eine der größten Gruben Europas. Seit Jahren protestieren Menschen in Tschechien und Deutschland dagegen. Denn die Umweltveränderungen durch das Abbruchgelände – wie sinkendes Grundwasser, Luftverschmutzung und Bodensenkungen – machen nicht an der polnischen Grenze halt. Die Stadt Zittau im Dreiländereck von Deutschland, Tschechien und Polen hatte deshalb geklagt.