In Oberwiesenthal ist es seit Freitag verboten, Altstadtwohnungen als Ferienunterkünfte umzunutzen. Der Stadtrat hatte diesen Entschluss gefasst und will so die Verdrängung von Wohnraum im Stadtzentrum verhindern. Hintergrund ist, dass sich dort die Zahl von Gästebetten in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt habe.