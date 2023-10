Olbernhau, Freitag, 20 Uhr. Es ist nicht viel los in der Erzgebirgsstadt um diese Zeit. Außer in der Turnhalle an der Goethestraße. An diesem Abend sind es 30 Frauen, Männer und Kinder verschiedenen Alters, die kleine Säckchen durch die Halle auf Bretter an der gegenüberliegenden Seite werfen.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich