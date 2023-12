Theaterstück in drei Sprachen ohne Übersetzung

"Wir wollen ein Theaterstück in drei Sprachen machen mit Künstlern aus Rumänien, Ungarn und Deutschland", erzählt Weihrauch. "Es darf dann jeder in seiner Sprache spielen und wir wollen sehen, was dann passiert." Auf ihrer Reise hat die Schauspielerin eine Theateraufführung komplett auf ungarisch gesehen, ohne die Sprache zu sprechen und trotzdem alles verstanden. Diese Erfahrung, dass Theater auch ohne Sprachkenntnisse funktioniert, will sie nun auch anderen zugänglich machen.

Im März wollen sich alle teilnehmenden Künstler in Chemnitz treffen und zwei Wochen zusammen arbeiten. "Es wird dann auch eine Art Werkschau im Fritz Theater mit Publikumsdiskussion geben", sagt Weihrauch. "Es ist ja auch spannend für uns, wie das Publikum das aufnimmt." Sollte alles gelingen, soll ein komplettes Theaterstück dann 2025 nicht nur in Chemnitz, sondern im besten Fall auch in Rumänien und Ungarn zur Aufführung kommen.

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Wandergesellen für Sommerbaustellen in der Kulturregion begeistern

In einem ganz anderen Bereich engagiert sich Thomas Heidenreich. Er ist Zimmermeister und plant Wandergesellen aus dem Handwerk im Jahr 2025 auf sogenannte Sommerbaustellen in der Kulturregion zu locken. Dazu war er nicht wie Weihrauch in Europa unterwegs, sondern hatte alle Organisationen reisender Gesellen im Juli nach Chemnitz eingeladen, um sie für die Idee zu begeistern und einen Überblick über die Region zu geben. "Seitdem wissen wir, dass die reisenden Gesellschaften dahinter stehen", sagt Heidenreich.