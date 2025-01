Der Chemnitzer Künstler Osmar Osten stellt schon jetzt positive Veränderungen für die Kulturszene in Chemnitz durch das Kulturhauptstadtjahr fest: Es werde nun mehr über Kunst gesprochen, sagte Osten im Gespräch bei MDR KULTUR. 1959 noch in Karl-Marx-Stadt geboren und früh zur Kunst gekommen, beobachtet Osten die regionale Kunstszene schon lange.

Er lässt im Gespräch mit MDR KULTUR die Sorge durchscheinen, dass es für Künstler und Künstlerinnen, die "anspruchsvolle Dinge machen", nicht so einfach sei. "Das ist ein populäres Fest", so Osmar Osten. Aber auch, wenn nicht alles einen Platz finden kann im Kulturhauptstadtjahr, empfindet er es doch als "was Schönes", was Belebendes.