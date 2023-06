In Chemnitz ist ein neuer Fall von offener Lungentuberkulose festgestellt worden. Laut Stadtverwaltung stammt die betroffene Patientin aus der Ukraine und wird stationär behandelt. Sie war in der Gemeinschaftseinrichtung für Geflüchtete in Einsiedel untergebracht. Dort hatte sie laut Stadt wegen schweren Hustens bereits isoliert gelebt. Zwei enge Kontaktpersonen wurden bereits in einen anderen Landkreis verlegt. Das Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen und führt weitere Untersuchungen durch.