Die rechtsextremistische Kleinstpartei Freie Sachsen hat zu einer Demo aufgerufen und will über den Innenstadtring ziehen. Ein Redner aus der Reichsbürgerszene in Thüringen verlangte bei der Kundgebung vor rund 400 Zuhörenden den "Säxit", bei dem Sachsen aus der "BRD-Diktatur" austreten sollte.

Gegen derartige Verschwörungsgedanken und rechtsgerichtete Reden gibt es in Chemnitz Gegenprotest. Der wird von MDR-Reportern aktuell auf rund 400 bis 500 Menschen geschätzt, die dem linken Bündnis "Chemnitz nazifrei" gefolgt sind. Der Gegenprotest auf dem Markt steht unter dem Motto: "gegen Rassismus, gegen Faschismus und für eine solidarische Gesellschaft". Die Protestgruppen sind in Sicht- und Hörreichweite voneinander getrennt, die Polizei sicherte am Nachmittag den Sicherheitsabstand ab.