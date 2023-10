Landesgartenschau Bewerbung geplant: Freiberg will mit Gartenschau 2029 seine Umwelt sanieren

Die Bergstadt Freiberg bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2029. Mit dem Konzept verfolgt Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) ein großes Ziel in Sachen Umweltsanierung. Das sächsische Umweltministerium hat für die Veranstalter der Gartenschau im Jahr 2029 einen Zuschuss in Höhe von mehreren Millionen Euro in Aussicht gestellt.