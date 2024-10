In der Plauener Innenstadt hatte es in den vergangenen Monaten wiederholt Gewaltausbrüche gegeben. Im vergangenen Jahr wurde ein Mann bei einer Messerstecherei schwer verletzt . Die Stadt reagierte mit einem Sicherheitsgipfel . In der Folge wurde die Polizeipräsenz im Zentrum erhöht . Zudem wurde eine Alkoholverbotszone auf dem Postplatz und angrenzende Plätze und Straßen eingerichtet.

Jugendbanden sind nicht nur in Plauen ein Problem, sondern auch in anderen Städten. So wurde beispielsweise in Dresden die Soko Iuventus gebildet, die erst in dieser Woche wieder einen Erfolg vermelden konnte.