In den vergangenen Monaten gab es laut Polizei in Plauen immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen. Vor allem rund um den Postplatz und die Zentralhaltestelle hatte es mehrere Schlägereien und Angriffe gegeben. So war am 7. Mai bei einer Auseinandersetzung ein Mann durch mehrere Stichwunden schwer verletzt worden. Zuletzt gab es vermehrt Polizeistreifen und Kontrollen, um der Lage Herr zu werden.