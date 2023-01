Mit Blick auf den allgemeinen Fachkräftemangel soll es künftig auch stärker um Integrationsmöglichkeiten für Geflüchtete und Arbeitskräfte aus dem Ausland gehen, hieß es. Volkswagen will "eine Musterrolle" in Sachsen einnehmen, sagte Edig. Die Investitionen in die Erweiterung des Bildungsinstituts wurden auf insgesamt 15 Millionen Euro beziffert. Das Gebäude sei von einem Investor gebaut worden und das Institut dort Mieter. VW Sachsen selbst habe rund 1,7 Millionen Euro investiert.