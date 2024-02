In Werdau im Vogtland wird weiter um den Neubau eines Gerätehauses der Feuerwehr gestritten. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wollen sich am Dienstag für die neue Wache stark machen. Wie Wehrleiter Sascha Klappstein MDR SACHSEN sagte, sei der Neubau zwar seit dem Jahr 2019 vom Stadtrat beschlossen, aus Kostengründen aber bisher nicht in Angriff genommen worden. Stattdessen werde über die Sanierung der alten Wache nachgedacht, was die Feuerwehrleute strikt ablehnten. Zu den Plänen soll es am Dienstagnachmittag eine Sitzung des Sonderausschusses der Stadt geben.