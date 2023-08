Schöner Strand am Helenesee, leider seit Jahren gesperrt. So wie hier in Brandenburg könnte es auch anderen Tagebaurestseen ergehen. "Sie werden sich nicht mehr vollständig fluten lassen, weil Wasser fehlt", sagt der Wasserexperte Prof. Hartmann voraus. Folge: Die Hänge werden instabil, sacken zusammen, die Seen müssen gesperrt werden. Wie am Helenesee. Bildrechte: dpa