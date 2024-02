Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Vor 13. Februar Tausende bei Demos gegen Neonazi-Aufmarsch in Dresden

11. Februar 2024, 18:20 Uhr

In Dresden haben am Sonntag 5.000 Menschen gegen einen Aufzug von etwa 1.000 Neonazis protestiert. Die Aktionen standen im Zusammenhang mit der Zerstörung Dresdens, die sich am 13. Februar zum 79. Mal jährt. Der Polizei gelang es, beide Lager getrennt zu halten und zugleich Demos in Sicht- und Hörweite zu ermöglichen. Entsprechend positiv fällt die Bilanz der Polizei aus.