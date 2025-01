Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

80 Jahre Befreiung von Auschwitz Mit KI an Holocaust-Opfer erinnern: Radebeuler Schüler gestalten App-Rundgang

Hauptinhalt

27. Januar 2025, 05:00 Uhr

Durch Nationalsozialisten sind Millionen Menschen, allen voran Jüdinnen und Juden, in Deutschland ermordet worden. Sinnbild für die Auslöschung von Menschen, die nicht ins Bild der NS-Ideologen passten, wurde das Vernichtungslager Auschwitz. Sowjetische Soldaten befreiten das Lager heute vor 80 Jahren. In Radebeul wollen nun Schüler mit einer App an NS-Opfer in ihrem Heimatort erinnern. Künstliche Intelligenz ermöglicht es, an die längst vergessenen Familienschicksale zu gedenken.