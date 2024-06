Nicht nur die Fans von Roland Kaiser fiebern den Filmnächten vor der barocken Dresden-Kulisse entgegen. An diesem Donnerstag startet das Open-Air-Event. Rund 228.000 Cineasten und Musikfans kamen 2023. In diesem Sommer erwarten sie bis zum 1. September etwa 100 Filme auf der XXL-Leinwand am Königsufer. Hinzu kommen zwölf Konzerte mit Musiklegenden wie Deep Purple, Marius Müller-Westernhagen und Schlagersänger Roland Kaiser sowie die junge Band Deichkind und der Tiktok-Star Ayliva.

Bildrechte: Toni Kretschmer