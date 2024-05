Moritzburg, 13 Uhr: Die erste Gelegenheit zum Präsidenten-Gucken gibt es eventuell am Montag gegen 13 Uhr in Moritzburg am Schloss. Vor der barocken Schlosskulisse wird es einen Fototermin mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geben. Ob sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dessen Frau Elke Büdenbender, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte auch auf die Außentreppe des Schlosses begeben und Aschenbrödels Schuh probieren, den sie dort in der berühmten Filmszene aus dem Märchenklassiker verlor? Unklar.

Nach dem Foto treffen die Staatsgäste 20 Menschen aus Moritzburg, dem Landkreis Meißen und Vertreterinnen und Vertretern des deutsch-französischen Nachwuchskräftenetzwerks "Generation Europa". Sie werden in "Adams Gasthof" gemeinsam Mittag essen.

Bildrechte: picture alliance/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB

Avec plaisir: Würde Macron Meißner Wein mögen?

Eingeladen ist auch der Meißner Landrat Ralf Hänsel (CDU). Für ihn ist der Termin "eine große Ehre. Ich bin sehr stolz, dabei sein zu dürfen." Die Speisefolge kenne er nicht. Es würde ihn aber freuen, "wenn man Meißner Wein präsentiert. Es würde mich interessieren, wie er Herrn Macron schmeckt." Und: "Ich selbst spreche kein französisch. Das wird ein Übersetzer schon regeln", sagt Hänsel gelassen. Ebenso entspannt will er die Kleiderwahl fürs präsidiale Plauderstündchen angehen, verrät nur so viel: "Ich ziehe an, was dem Anlass entsprechend ist."

Ich bin sehr stolz, dabei sein zu dürfen. Ralf Hänsel (CDU) Landrat des Kreises Meißen

Blutiges Fleisch und Mini-Quarkkeulchen

Für die Marcons und die Gesprächsrunde wird es ein Fingerfood-Buffet geben, heißt: Die Servicekräfte verteilen Häppchen auf Platten, erklärt der Gasthof-Geschäftsführer Holger Förstemann. Und er verrät: "Der Herr Macron mag rotes Fleisch, am liebsten blutig. Und hinterher immer einen Espresso." Zum Buffet gehören Wildspezialitäten und auch Quarkkeulchenpralinen. Die Speisen seien nach den Vorlieben und Unverträglichkeits-Angaben aus Berlin und Paris zusammengestellt worden.

Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Dresden-Altstadt, ab 14:30 Uhr: Auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche ist Einlass zum das Jugendfest "Fête de l’Europe". Rund 15.000 Gäste sind dazu eingeladen - vor allem Schülerinnen und Schüler aus Dresden, Leipzig, Bautzen, Tschechien und Polen. Der Eintritt ist frei. Als Bands und Künstler sind Elif, Bennett, Alle Farben, rémi.fr und Clueso angekündigt worden.

Dresden-Klotzsche, gegen 15 Uhr: Eingeplant ist ein Besuch des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden.