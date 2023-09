Gegen Zabel wurde daraufhin wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen ermittelt. Unter anderem wurde sein Smartphone ausgelesen. Dabei fielen weitere Chatgruppen auf, in denen sich "recht unverhohlen über diverse Vorkommnisse in der JVA ausgetauscht wurde", so der Vorsitzende Richter im Landgericht, Andreas Feron. Die Chatverläufe hatten die Indizien geliefert, dass in der Dresdner Justizvollzugsanstalt am Hammerweg Gefangene misshandelt worden sind.