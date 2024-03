Der legendäre Tageszug "Vindobona" fährt nach mehrmonatiger Unterbrechung am Donnerstag erstmals wieder von Berlin über Dresden, Prag und Wien nach Graz in der Steiermark. Wie aus dem Online-Fahrplan der Deutschen Bahn hervorgeht, benötigt der Railjet von Dresden bis Graz knapp neuneinhalb Stunden. Bereits am Mittwochabend fährt der Gegenzug erstmals von Graz über Dresden nach Berlin.

Ab kommender Woche können auch die Eurocity-Züge der Linie Berlin-Prag wieder täglich verkehren. Wegen der Bauarbeiten wurden diese Züge zuletzt immer montags zwischen Prag und Usti nad Labem durch Busse ersetzt.



Zugleich kündigte die Deutsche Bahn neue Bauarbeiten vom 22. bis 29. März an. Während dieser Zeit werden die Intercitys und Eurocitys zwischen Berlin und Dresden umgeleitet. Die Fahrzeit verlängere sich um bis zu 30 Minuten, hieß es. Die Unterwegshalte am Flughafen BER, in Doberlug-Kirchhain und in Elsterwerda können in dieser Zeit nicht bedient werden.