Vor dem Hintergrund gestiegener Preise habe man keinen neuen Rekord erwartet, so Franke bei MDR SACHSEN. "Wir sind mit gedämpften Erwartungen an den Start gegangen und haben uns dann riesig gefreut." Beim Verkauf an den Glühweinständen hätten sich die Preissteigerungen allerdings bemerkbar gemacht. Diese hätten rund ein Fünftel weniger Absatz gehabt. Aber es gab auch Zuwächse. So übertraf die Nachfrage nach erzgebirgischer Holzkunst teilweise sogar das Angebot.