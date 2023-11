In Hohnstein in der Sächsischen Schweiz startet am Sonnabendvormittag die 34. Auflage der Rallye Dresden-Dakar-Banjul. In diesem Jahr stehen 46 Teams am Start, sagte Holger Leipnitz vom Organisationsteam MDR SACHSEN. Dabei kämen die Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus Kanada.