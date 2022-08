12:20 Uhr | Einsatzleiter in Oybin beklagt Probleme bei Anforderung von Hubschrauber

Obwohl der Brand in Oybin gelöscht ist, weist Einsatzleiter Wolfgang Rücker im Gespräch mit MDR SACHSEN darauf hin, dass es auch anders hätte ausgehen können:

Wir haben über die Landespolizei und die Feuerwehrleitstelle versucht, einen Hubschrauber zu bekommen. Das war aber ein Kampf gegen Windmühlen. Wolfgang Rücker Leiter des Feuerwehreinsatzes in Oybin



Weiter fügt Rücker an: "Zunächst haben wir darum gebeten, dass von den zwölf Hubschraubern in der Sächsischen Schweiz zwei Hubschrauber für einige Stunden zu uns kommen. Da ließ sich aber nichts machen. Auch ein Bundeswehrhubschrauber durfte nicht hinüberfliegen, weil er nur einen Auftrag für die Sächsische Schweiz hatte." Schließlich habe man einen Huschrauber von der Polizei in Thüringen anfordern können, der aber erst 16:30 Uhr vor Ort war.

Die Feuerwehr war am Freitag schnell bei dem Waldbrand am Ameisenberg in Oybin vor Ort. Dennoch dauerte es viele Stunden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Bildrechte: xcitepress

"Das Feuer ist circa 10:30 Uhr über den Bahndamm Richtung Ameisenberg gesprungen, wenn der Wind nicht gegen Mittag gedreht hätte, wäre es bis zum Gipfel vorgedrungen und wir hätten eine Woche löschen müssen", gibt der Einsatzleiter zu bedenken. Gegenärtig müssten noch, ähnlich wie in der Sächsischen Schweiz, Glutnester tief im Boden kontrolliert und abgelöscht werden, so Rücker.

11:45 Uhr | Tschechien will vier Millionen Euro in Wiederaufbau investieren

Die tschechische Regierung will vier Millionen Euro bereitstellen, um die durch den Waldbrand in der Böhmischen Schweiz beschädigten öffentlichen Einrichtungen sowie die touristische Infrastruktur wiederaufzubauen. Das sagte der tschechische Minister für Regionalentwicklung, Ivan Bartoš, dem Fernsehsender Ceska Televize. Mit EU-Mitteln könnte außerdem die Anschaffung eines speziellen Löschflugzeugs kofinanziert werden, teilte der Minister mit.

Trotz des nächtlichen Regens bleibt die Waldbrand-Lage in der Sächsischen Schweiz auch am Sonnabend ernst. Das teilte das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit. Den Angaben zufolge stellen vor allem die Glutnester tief im Boden eine Herausforderung für die 600 Feuerwehrleute dar.

Das Feuer wandert in einer Tiefe von bis zu einem halben Meter weiter. Yamina Benamara Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Der Boden müsse in mühsamer und kräftezehrender Arbeit aufgerissen und dann stark gewässert werden. Schwere Geräte oder Fahrzeuge könnten in dem felsigen und steilen Gelände nicht eingesetzt werden, sagte Yamina Benamara vom Landratsamt in Pirna. Das Einsatzgebiet erstrecke sich nach wie vor auf eine Fläche von etwa 150 Hektar - dies entspreche der Größe von rund 210 Fußballfeldern, hieß es.

Um Sachsens Wälder besser vor Waldbränden zu schützen, will Innenminister Armin Schuster rund 30 Millionen Euro zusätzlich investieren. Das sagte der CDU-Politiker der "Sächsischen Zeitung".

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Damit meine ich beispielsweise die Anschaffung von drei zusätzlichen Katastrophenschutzlöschzügen für Waldbrände, dann hätten wir insgesamt sechs - aber auch weitere Spezialfahrzeuge und Sonderausstattung. Armin Schuster sächsischer Innenminister

Schuster will unter anderem Großtanklöschfahrzeuge, die bis zu 10.000 Liter Wasser fassen können, sowie sehr kleine, geländegängige Löschfahrzeuge, die auch in topographisch schwierige Gebiete hineinfahren können.

09:25 Uhr | Tschechien denkt über künftigen Brandschutz im Nationalpark nach

In Tschechien wird derzeit geprüft, wie der Brandschutz in Zukunft in den Zonen organisiert werden soll, in denen die Natur sich selbst überlassen ist. Das meldet Ceska Televize. Demnach fehlt es in dem derzeit evakuierten Dorf Mezná an einer gesicherten Löschversorgung für Situationen wie die aktuelle, hieß es.

08:45 Uhr | Mensch für zwei Drittel aller Waldbrände verantwortlich