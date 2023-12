Sie kommt zum Arbeiten, wenn die Senioren an den Festtagen Burgunderbraten, tags darauf Gänsekeule mit Klößen und am 26. Rindszunge gegessen haben und Mittagspause machen. Hauswirtschafterin Gudrun Tunke arbeitet im Pflegeheim Carpe Diem in Meißen an allen Weihnachtsfeiertagen in der Spätschicht - vom 23. bis 27. Dezember.