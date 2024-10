Prekäre Verhältnisse und tristes Landleben

Die Hauptcharaktere im Roman – zwei junge Männer – seien Müllensiefen zufolge "ziemlich demotiviert und auch orientierungslos." Sie spiegeln die Lebensrealität vieler Menschen wieder, die der Schriftsteller beim Aufwachsen in der ländlich geprägten Altmark erlebt hat. Wenige Perspektiven und kaum kulturelle Angebote: "Im Grunde genommen hat man jedes Mal das Gleiche erlebt. Und das war meistens: Einfach nur betrunken sein und dann nach Hause zurück, ohne dass groß was passiert ist." Das Ergebnis: Frustration.

Dann kommen die Rattenfänger und sammeln einen ein. Die haben dann leichtes Spiel. Autor Domenico Müllensiefen über frustrierte Jugendliche

Bildrechte: Franziska Hentsch / MDR

Müllensiefen glaubt, dass diese Unzufriedenheit gepaart mit dem Wegzug von Frauen für junge Männer zum Problem wird: "Wenn am Ende so ein Haufen überbleibt von einer männlich geprägten Gesellschaft mit Frauenmangel, dann kann das natürlich ganz schnell aggressiv werden." Für Populisten etwa sei die Verdrossenheit ein Vorteil, so Müllensiefen, denn "dann kommen die Rattenfänger und sammeln einen natürlich ein. Und die haben dann leichtes Spiel."

Domenico Müllensiefen beschreibt in seinen Büchern zwar spezifisch ostdeutsche Erfahrungen, aber auch die Kluft zwischen Stadt und Provinz und jene zwischen arm und reich. Und er zeichnet in "Schnall dich an, es geht los" auch die Argumentationsmuster und Polemiken der Wütenden und Radikalisierten nach. Viel zu oft würden deren Aussagen bei den Menschen verfangen: "Das ist immer verführerisch. Die einfachen Antworten auf die großen Fragen sind halt auch die einfachen Möglichkeiten, damit umzugehen."

Stereotype über Ostdeutschland

Die Strukturschwäche und was für die Menschen in den "abgehängten Regionen" daraus resultiert, ist für Müllensiefen aber kein reines Ostproblem: "Wir sprechen die ganze Zeit über Ostdeutschland. Und ich wage zu behaupten, dass dieser Roman vielleicht ein bisschen anders – aber nicht viel – auch in Duisburg spielen könnte oder in irgendeiner Region, wo es einen großen strukturellen Wandel gab." Bildrechte: Kanon Verlag

Der Schriftsteller vermutet: Würde die Handlung seines Buch in Westdeutschland stattfinden, würde es sich trotzdem um die gleichen Themen drehen. Der Unterschied zwischen Armut und Reichtum oder problematische Männlichkeitsbilder etwa spielten auch dort eine entscheidende Rolle. Aber kaum jemand würde in diesem Fall den Ort in den Mittelpunkt stellen, so Müllensiefen.

Das Negative im Fokus

Ganz anders sei dies, wenn es sich um ein Buch über Ostdeutschland handle. Soziale und politische Probleme würden dann schnell in Zusammenhang mit der Region gebracht. Das hänge auch mit Stereotypen zusammen, die über den Osten und über Ostdeutsche in den Köpfen vorherrschten.