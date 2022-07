Ende der Obdachlosigkeit

Über drei Jahrzehnte später wurde Sigi mitten im Winter aus der Wohnung auf die Straße gesetzt. Doch wie kann das sein? "Also da wird nicht reflektiert, wenn ich in dieser Jahreszeit jemanden auf die Straße setze", kommentierte der berühmte Obdachlosen-Arzt Dr. Gerhard Trabert damals. Es werde nicht reflektiert, dass so eine Zwangsräumung existenziell sei und Sigis Leben gefährde. "Ja, es ist eine Form von fahrlässiger Körperverletzung, das nimmt man in Kauf und das verstehe ich nicht, wirklich."

Sigi ist ab da an für ein Dreivierteljahr obdachlos gewesen, bis er am Stadtrand von Leipzig eine kleine Wohnung gefunden hatte – allein und ohne fremde Hilfe. Als er einzog, wirkte er dennoch etwas verloren zwischen den weißen Wänden und in dem leeren Raum. Doch nach und nach kamen Möbel und Leben in die Einraumwohnung.

Montage, Arbeitslosigkeit und Gefängnis

Früher hatte Sigi einmal Bahnbetriebsschlosser gelernt. Nach der Wende fuhr er viel auf Montage oder arbeitete auf Baustellen in Bayern. Bis er durch erneute Straftaten in der Arbeitslosigkeit landete. Als sein Vater vor acht Jahren gestorben war, saß Sigi ebenfalls im Gefängnis. Als er drei Jahre später erstmals auf den Friedhof ging, auf dem sein Vater beigesetzt worden war, fand er dessen Grab nicht.

Sigi selbst hinterlässt zwei Kinder, zu denen er seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Zuletzt wohnten sie in Görlitz. Warum seine Familie zerbrach? Darüber sprach Sigi nicht. Es könnte mit seiner Alkoholsucht zusammenhängen. Sigi trank täglich und viel – doch ein Ende mit Alkohol kam für ihn nicht in Frage.

Weg vom Alkohol: 53 Tage trocken

Sigi in seiner Wohnung nachdem er gerade angefangen hatte, die Finger vom Alkohol zu lassen. Bildrechte: MDR Bis sich vor zwei Jahren im Sommer sein Zustand massiv verschlechtert. "Ich habe Schmerzen. Richtig Schmerzen. Ich scheiße nur noch gelb", erzählt Sigi. Dennoch trinkt er erstmal weiter. Entgiftung und Therapie? Darauf habe er keine Lust: "Das jeden Tag, kann ich mir nicht vorstellen, da habe ich keinen Bock drauf."



Auch Nadine hatte früher ungute Erfahrungen bei einer Entgiftung gesammelt: "Als ich im Krankenhaus war, hatten wir auch solche Therapiesitzungen", erzählt sie. Aus ihrer Sicht sollten sich die Ärzte einen anderen Therapieplan ausdenken. Denn "so wie es läuft, läuft es irgendwie nicht richtig", meint sie. Sie hat schließlich dennoch den Absprung geschafft – und nach dem Aufenthalt im Krankenhaus nie wieder einen Tropfen Alkohol angerührt.

Im vergangenen Jahr hatte Sigi es schließlich auch einmal versucht und von einem Tag zum anderen mit dem Trinken aufgehört. Die Folge: "Schweißausbrüche, in den Händen Krämpfe, in den Waden Krämpfe und dann habe ich immer Magnesium-Brausetabletten", sagte er damals. Sigi schaffte es, 53 Tage trocken zu bleiben. Dann griff er wieder zur Flasche.

Aber ich bin wieder abgerutscht. Richtig dolle. Besser geht es gar nicht mehr. Sigi

Trauer und Fassungslosigkeit in der Szene

Mitte Juni 2022 ging es ihm dann richtig schlecht. Wasser in den Beinen und im Bauch. Ein Zeichen dafür, dass seine Leber nicht mehr funktionierte. Er hatte ein Neun-Euro-Ticket gekauft. Damit wollten er und der MDR-Reporter auf Reisen gehen, in seine alte Heimat, die Lausitz. Zwei Tage später bricht er zusammen. Am 26. Juni stirbt Sigfried Berndt in der Uniklinik Leipzig.