Auch das Thema Wasserwirtschaft ist in der Region ein Politikum. Die Spree, aber auch die Seen in der Region seien auch durch den jahrelangen Braunkohleabbau belastet. Besonders in der Tagebauregion um Weißwasser sei das "eines der drängendsten Themen in den nächsten Jahrzehnten", so Schubert. Sie befürchtet, dass die Kohleunternehmen die Gewinne einstreichen, die Folgekosten aber am Steuerzahler hängen bleiben.

Wenn sich Dinge verändern, muss ich sie gestalten. Wenn ich das nicht tue, dann gestaltet die Veränderung mich. Franziska Schubert Spitzenkandidatin Bündnis90/Die Grünen

Schon seit ihrer Kindheit sei sie ein naturverbundener Mensch gewesen, habe oft im Wald gespielt. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Weißwasser, machte dort Umweltbildung mit Kindern und kümmerte sich um Reptilien und Amphibien. Anschließend studierte sie "Wirtschafts- und Sozialgeographie" an der Universität Osnabrück und schloss 2007 nach einem Studienaufenthalt in Budapest ihren Master ab.

Schneller Aufstieg bei den Grünen

Ihren Weg zu den Grünen habe sie ganz pragmatisch gefunden: Mit dieser Partei gäbe es die größte Schnittmenge. Als Katholikin seien ihr die Bewahrung der Schöpfung und das Thema Frieden wichtig gewesen. Aber auch das Thema Gleichberechtigung habe sie 2013 zum Parteieintritt bewegt. Rückblickend sagt sie: "Ich konnte gar nicht woanders landen".

Schnell übernimmt sie Verantwortung in der Partei: Bereits ein Jahr nach ihrem Eintritt wird sie für die Grünen Stadträtin in Ebersbach-Neugersdorf, Kreistagsmitglied in Görlitz und zieht als Nachrückerin in den Sächsischen Landtag ein, profiliert sich vor allem mit Finanzthemen. Allerdings zunächst in der ersten Legislaturperiode in der Opposition: "Da hatte man deutlich mehr Freiheiten. Man konnte auch viel klarer Holzen, gegen das, was einem nicht gefallen hat."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Als Juniorpartner in der Regierung

Das ändert sich mit der Landtagswahl 2019: Als einer von zwei Juniorpartnern koalieren die Grünen mit SPD und CDU. Für Franziska Schubert, ab 2020 Fraktionsvorsitzende, eine herausfordernde Situation, wie sie sagt: "Da musste es auch darum gehen, zu gucken, dass ich immer wieder auch Brücken finde, weil wir ja auch sehr unterschiedliche Partner waren." Belastet worden sei die Koalition durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.