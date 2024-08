Eine neue politische Heimat fand sie zunächst in der Linkspartei.PDS, die später in der Partei "Die Linke" aufging. Über deren offene Landesliste zog sie noch im selben Jahr in den Bundestag ein. Auch hier blieb sei bei ihrem Schwerpunkt: Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Im Bundestag hätte sie viel für die Menschen tun können, sagt Zimmermann. Ihre langjährige Erfahrung in der Gewerkschaftsarbeit habe ihr einen tiefen Einblick in die Lebensrealitäten und Sorgen der Arbeitnehmer gegeben. Diese direkte Verbindung zur Basis sei ein Vorteil, den viele im "Glaspalast in Berlin" nicht mehr hätten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen