Sein politischer Aufstieg begann in seiner Heimat Görlitz. Im Herbst 1989 habe Kretschmer nach eigenen Erzählungen mit Freunden aus der Jungen Gemeinde der Evangelischen Kirche die Friedensgebete in Görlitz besucht und sich dabei politisiert. Kretschmer absolvierte eine Ausbildung zum Büroinformationselektroniker und schloss ein Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur ab.

Das schwache Abschneiden der CDU in Sachsen verstärkte den politischen Druck auf den damaligen CDU-Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, der schließlich zurücktrat. In der Folge wurde Kretschmer als neuer CDU-Landesvorsitzender gewählt, um die Partei in der schwierigen Phase neu zu positionieren. Der Landtag wählte ihn im Dezember 2017 zum neuen sächsischen Ministerpräsidenten, wo Kretschmer zwei Jahre später wiedergewählt wurde. Als Ministerpräsident prägt der Christdemokrat einen bürgernahen Politikstil und führt landauf, landab Bürgerdialoge.

Seine zweite Amtszeit prägte gleich zu Beginn die Corona-Pandemie. Rückblickend äußerte Kretschmer Bedauern über bestimmte Entscheidungen wie die sektorale Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Heimen, die teils auf erheblichen Unmut stieß. Die Entscheidungen wurden vor dem Hintergrund der akuten Bedrohungslage durch die Pandemie getroffen, so Kretschmer.

Im weiteren Verlauf seiner zweiten Amtszeit kamen mehr und mehr die internen Konflikte der Koalition von CDU, SPD und Bündnisgrünen zutage. Obwohl im Koalitionsvertrag vereinbart, blockierte die CDU bis zuletzt ein aus ihrer Sicht zu bürokratisches Gesetz für die Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand in Sachsen. Die Koalition scheiterte auch mit einer geplanten Verfassungsänderung , um zum Beispiel die Hürden für direkte Demokratie in Sachsen zu senken.

Falls möglich, will Kretschmer mit den Bündnisgrünen in Sachsen nicht mehr gemeinsam regieren. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt der 49-Jährige seit Jahren aus. Verhalten äußert sich der CDU-Politiker zu einer Kooperation mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Kretschmer will in Sachsen eine landeseigene Grenzpolizei aufbauen. Obwohl die Bundespolizei für die Grenzsicherung eigentlich zuständig ist und die Haushaltsituation in Sachsen nur begrenzt Spielraum ermöglicht.