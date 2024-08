Und auf seinem Instagram-Kanal lässt er sich beispielsweise über "Die Ukraine und ihre SS-Truppen" aus, in einem anderen Post steht über Bildern von Wolodymyr Selenski und Vitali Klitschko: "Nur die Mächtigen wollen diesen Krieg".

Karriere in der AfD

Nach einem kurzen Intermezzo bei den Piraten, über das nicht viel bekannt ist, trat Urban 2013 in die damals noch junge AfD ein. Hier machte er schnell Karriere, wurde Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Dresden und des Landesvorstandes der AfD Sachsen an. 2014 zog er über die Landesliste in den Sächsischen Landtag ein, gleichzeitig beendete er seine Tätigkeit für die Grüne Liga Sachsen.

2015 kandidierte er als Oberbürgermeister von Bautzen, weil der dortige Kreisverband keinen eigenen Kandidaten aufstellen konnte. Urban scheiterte, er bekam nur 9 Prozent der Stimmen. Generell blieb Urban in seinen ersten Jahren in der AfD in der Öffentlichkeit noch relativ blass, vor allem im Vergleich zur damaligen Landes- und Bundeschefin der AfD, Frauke Petry, oder zu lautstarken AfD-Rechtsaußen wie Jens Maier.

Mit Letzterem solidarisierte sich Urban allerdings innerparteilich, im Kampf um ein Parteiausschlussverfahren. Frauke Petry hatte dieses angestrengt, weil der umstrittene Richter Jens Maier unter anderem mehrfach die verfassungsfeindliche NPD gelobt und Verständnis für den Massenmörder und Rechtsterroristen Breivik geäußert hatte.

Petry scheiterte an den völkisch-nationalistischen Kräften in ihrer Partei und Maier blieb in der AfD. Anders als Frauke Petry, die 2017 aus der Fraktion und 2018 aus der Partei austrat. Jörg Urban wurde jeweils als ihr Nachfolger gewählt. Seitdem führt er Fraktion und Partei in Sachsen an.

"Es geht nicht um meine Person"

Anders als andere in der AfD setzt Urban auf bürgerliches Auftreten. Kleidet sich dezent, meist mit Anzug und Krawatte. Urban ist freundlich im persönlichen Umgang, je höher die Umfragewerte für die AfD sind, desto mehr. Auch die schrillen Töne überlässt er in der Regel lieber anderen. Parteiintern wird ihm durchaus vorgeworfen, dass er zu farblos und deshalb auch zu wenig bekannt sei.

Doch Jörg Urban stört das nicht: "Für mich ist das überhaupt kein Problem. Es geht ja nicht um meine Person. Es geht darum, dass wir das Land verändern wollen, dass die AfD in Regierung kommt." Und außerdem, fügt er leicht lächelnd hinzu, sei Sachsen der erfolgreichste Landesverband der AfD. Das Ergebnis zähle und das sei bisher sehr gut.

In der Tat liefert der sächsische AfD-Landesverband seit Jahren die besten Ergebnisse bei Bundestagswahlen der Partei, bei der Europawahl in diesem Jahr landete die AfD in Sachsen bei 31,8 Prozent der Stimmen, zehn Prozentpunkte vor der CDU.

"Einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und dann gnade euch Gott!"