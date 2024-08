Einst zweistellig, muss die Linke diesmal kämpfen wie noch nie, selbst der Wiedereinzug in den Landtag ist nicht sicher. Seit der Abspaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), haben sich die Umfragewerte der Linken in Sachsen halbiert. Dieser Umstand mache sie demütig, lasse sie darüber nachdenken, welche Fehler ihre Partei gemacht hat, sagt Susanne Schaper.



Doch den Kopf in den Sand zu stecken, kommt für die 46-Jährige nicht in Frage: "Wir streiten für ein gerechtes Sachsen. Wir wollen, dass die Mieten in Sachsen bezahlbar bleiben. Wir wollen eine medizinische Versorgung, die unabhängig vom Wohnort und vom Geldbeutel ist“. Ohne die Linke, würde dem Landtag die "Soziale Stimme" fehlen.