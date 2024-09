Laut der ersten Hochrechnung zeichnet sich bei der Landtagswahl in Sachsen ein knapper Wahlsieg für die CDU ab. Sie liegt demnach bei 31,6 Prozent der Stimmen. Die AfD käme auf 30,2 Prozent. Das BSW erhielte 12 Prozent, SPD (8,4 Prozent) und Grüne (5,4 Prozent) schaffen laut Hochrechnung den Sprung in den Landtag. Linke (4 Prozent) und FDP (1,1 Prozent) würden demnach an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die Linke könnte es allerdings dann in den Landtag schaffen, wenn sie zwei Direktmandate gewinnt.