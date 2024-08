Bildrechte: picture alliance/dpa/Robert Michael

1. September Landtagswahl in Sachsen: Wahllokale öffnen Sonntag 8 Uhr

31. August 2024, 08:00 Uhr

Bei der Landtagswahl in Sachsen am Sonntag steht ein enges Rennen zwischen der CDU und der AfD bevor. In letzten Umfragen lagen die Parteien fast gleichauf. Eine Regierungbildung wird demnach schwierig. Das Bündnis Sahra Wagenknecht könnte aus dem Stand zweistellig werden und damit sogar Teil einer neuen Regierung. Die bisherigen Koalitionspartner Grüne und SPD müssen dagegen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.