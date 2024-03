Allein nach Erfurt sind seinen Angaben nach in den vergangenen Jahren 11.000 Flüchtlinge gekommen, zum Großteil sind das Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der Ausländeranteil in Erfurt ist von drei Prozent im Jahr 2006 auf derzeit knapp 13 Prozent gestiegen. Die Stadt sei auch deswegen aktuell "nahe an der Wohnungsnot", so der Oberbürgermeister. Der Wohnungsleerstand liegt in Erfurt bei derzeit einem Prozent. Aktuell habe die Stadt keine Möglichkeiten mehr, Geflüchtete und Asylbewerber unterzubringen. Viele Jahre habe die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge "richtig gut funktioniert", das sei aber nicht mehr so. Ein Grund ist laut Bausewein auch das fehlende Personal in der Stadtverwaltung.