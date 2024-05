Touristen und Passanten, die während des Katholikentages in Erfurt unterwegs sind, können an allen Open Air-Veranstaltungen kostenlos teilnehmen. Für Angebote in geschlossenen Räumen wird ein Ticket benötigt. Tickets werden entweder in Papierform oder als eTicket ausgestellt. Die eTickets sind aber nur mit der Katholikentag-App nutzbar. Online-Anmeldungen für das Papierticket werden über das offizielle Portal katholikentag.de angenommen.