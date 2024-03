Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Protestaktion Übergabe mit Ruderboot: Milchviehhalter fordern Umsteuern in Agrarpolitik

Hauptinhalt

12. März 2024, 15:57 Uhr

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter hat am Montag in Erfurt demonstriert. Er übergab in einem symbolischen Ruderboot Forderungen an die Zentralen der Thüringer Parteien. Hintergrund der Protestaktion ist die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, die von Mittwoch bis Freitag in Erfurt tagt.