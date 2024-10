Es müssten mehr Frauen in die Politik, sagt Stark. Männerdominiert ist der neue Thüringer Landtag. Unter 88 Abgeordneten sind nur 27 Frauen. Wozu das langfristig führen kann, erlebt auch sie immer wieder. "Wenn ich mit einem Mann, der so alt ist wie ich, irgendwo hinkomme, dann wird automatisch der Mann eher angesprochen und angeschaut", sagt sie. "Die sehen dich als Praktikantin und nicht als Mensch, der eine politische Meinung äußern darf."

Zuhören ist wichtiger als mit der eigenen Ansicht durchzupreschen. Linda Stark Thüringer Abgeordnete (Die Linke)

Das habe sich mit der Wahl gewandelt. Vorher habe man ihr zwar auch Hallo gesagt, aber mittlerweile suchen die Menschen das Gespräch mit ihr, geben ihr die Hand. In ihrem Wahlkreis will sie Ansprechpartnerin für alle sein, in sämtlichen Belangen. "Zuhören ist wichtiger als mit der eigenen Ansicht durchzupreschen", sagt sie.

Während der vergangenen zwei Jahre im Wahlkampf habe sie erfahren, dass die Menschen auf dem Land schneller inhaltlich Probleme ansprechen und die Politik kritisch hinterfragen.

Bildrechte: MDR/Die Linke Thüringen

Regiomed, kaputte Straßen oder lange Arbeitswege - das seien einige der Themen, die die Menschen in ihrem Wahlkreis beschäftigen und zu denen sie einen Zugang habe, weil es ihr Zuhause ist. Dafür wollte sie unbedingt in ihrer Heimat antreten.

Ich mache das für die jungen Menschen, die keinen Glauben mehr in die Politik haben, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Linda Stark Thüringer Abgeordnete (Die Linke)

Für die kommenden Monate plant sie eine Tour durch Verbände ihres zukünftigen Arbeitsschwerpunktes in Kinder- und Jugendpolitik sowie Ausbildungspolitik. Ihren Hauptwohnsitz will die 23-Jährige weiterhin in Hasenthal haben.

Warum sie in den Landtag wollte? "Ich mache das für die jungen Menschen, die keinen Glauben mehr in die Politik haben, weil sie sich nicht gesehen fühlen", sagt Linda Stark. Sie will Jugendliche an den Tisch holen und ihnen eine Stimme geben.