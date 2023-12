Sechs Kandidaten treten am 26. Mai zur Wahl des Oberbürgermeister von Erfurt an.

Bildrechte: dpa

Andreas Bausewein wurde Mitte November 2023 mit fast 100-prozentige Zustimmung von der Erfurter SPD zum Oberbürgermeister-Kandidaten nominiert. Bei einem Sieg wäre es seine vierte Amtsperiode.

Der gebürtige Erfurter wäre bei der Wahl 51 Jahre alt. Nach seiner Berufsausbildung zum Elektroinstallateur studierte er an der Fachhochschule Erfurt Sozialarbeit und Sozialpädagogik und anschließend Pädagogik an der Universität Erfurt. Beides schloss er mit Diplom ab. Seit 1990 ist er Mitglied der SPD. Im September 2004 wurde er in den Thüringer Landtag gewählt, 2006 dann zum Erfurter Oberbürgermeister. Von 2014 bis zu seinem Rücktritt 2017 war er Vorsitzender der SPD Thüringen. Bausewein hat sich 2018 von seiner Frau getrennt, mit der er 23 Jahre verheiratet war. Die beiden haben drei Kinder.

Bildrechte: Marcel Krummrich

David Maicher wird bei der Wahl 39 Jahre alt sein. Der gebürtige Erfurter studierte in Leipzig Grundschullehramt, absolvierte sein Referendariat in Hermsdorf und arbeitet seit 2012 als Lehrer im Weimarer Land. 2013 trat er den Grünen bei, für die er sich seither politisch engagiert. Im Mai 2019 wurde er erstmals in den Erfurter Stadtrat gewählt. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Erfurt.

Bildrechte: CDU-Kreisverband Erfurt

Andreas Horn wurde 1974 in Erfurt geboren. Nach seinem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Jena. Später arbeitete er unter anderem als selbstständiger Rechtsanwalt in einer Kanzlei. Seit 2019 ist er Beigeordneter für Sicherheit und Umwelt der Stadt Erfurt. Am 27. Oktober nominierten ihn 84 der 86 stimmberechtigten Mitglieder des Kreisverbandes der Erfurter CDU als Oberbürgermeisterkandidaten für die Stadt Erfurt.

Bildrechte: dpa

Matthias Bärwolff wird bei der Wahl 38 Jahre alt sein und ist gebürtiger Erfurter. Nach dem Abitur erwarb er ein Diplom als Verwaltungsbetriebswirt und studierte später Stadt- und Raumplanung im Bachelor und Master. 2001 trat er in die PDS (heute Die Linke) ein. 2004 wurde er im Alter von 18 Jahren für die Linkspartei in den Thüringer Landtag gewählt, dessen jüngstes Mitglied er damals war. Landtagsabgeordneter war er bis 2014. 2020 wurde Bärwolff zum Beigeordneten für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Erfurt gewählt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bildrechte: MDR/Guido Werner

Jana Rötsch ist gebürtige Erfurterin, studierte Soziale Arbeit an der Fachhochschule in Erfurt und erlangte einen Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin. Anschließend war sie fast 20 Jahre als Sozialarbeiterin tätig und arbeitet aktuell als Geschäftsführerin eines gemeinnützigen Trägers in Erfurt, der auch medizinisch-berufliche Rehabilitation für psychisch kranke Menschen anbietet. Sie sitzt seit 2019 für die Fraktion Mehrwertstadt im Erfurter Stadtrat.

Bildrechte: dpa

Stefan Möller ist aktueller Fraktionschef der AfD-Fraktion im Erfurter Stadtrat und Landessprecher der Partei. Der 48-Jährige zählt zu den Hardlinern der Partei und wird dem Höcke-Flügel zugerechnet. Gegenüber der "Thüringer Allgemeine" bestätigte er seine Kandidatur. Zur Erfurter OB-Wahl tritt er bereits zum zweiten Mal an. Schon 2018 kandidierte er, verpasste jedoch mit 14,4 Prozent der Stimmen die Stichwahl. Dieses Mal wird er auch als Spitzenkandidat der Partei in die Stadtratswahl ziehen. Möller lebt im Erfurter Osten.

Allgemeiner Hinweis Da die Parteien sehr unterschiedliche Zeitpunkte wählen, um ihre Kandidaten zu nominieren, kann es vorkommen, dass wir diese noch nicht erfasst haben. Wir freuen uns über jeden Hinweis, falls ein Kandidat fehlen sollte.