Um diese Sturmschäden auszugleichen, können sich betroffene Grundstückseigentümer direkt an das Garten- und Friedhofsamt der Stadtverwaltung wenden. Dort würden die Meldungen geprüft und über das städtische Rechtsamt an die Versicherung weitergeleitet. Diese setze sich dann direkt mit den Betroffenen in Verbindung. Wegen der hohen Zahl an Schäden bittet die Stadt jedoch um Geduld.

Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) beräumt zurzeit Schäden an den Flüssen. Unter anderem wurden an der Gera in Erfurt mehrere Bäume entwurzelt. Sie seien eine erhebliche Gefahr für das unterhalb liegende Papierwehr, so die Behörde. Sollten die Bäume driften, könnten sie das Wehr verstopfen und so eventuell das Wasser sich aufstauen lassen.