Im Februar und März gibt es wieder Zugausfälle zwischen Erfurt und Nordhausen . Wie eine Bahnsprecherin MDR THÜRINGEN sagte, fahren an den Wochenenden morgens und abends keine Züge, sondern Busse. Als Grund nennt die Bahn fehlendes Personal, vor allem Fahrdienstleiter.

Vom 2. bis 12. März werde zudem auf der Strecke zwischen Nordhausen und Wolkramshausen gebaut. In der Zeit fahren in diesem Abschnitt gar keine Züge, sondern auch tagsüber nur Busse, so die Sprecherin.