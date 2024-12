Goethes Bedeutung für die Romantik

Das Gemälde "Bergkette mit Mond" von Friedrich und Goethes "Dampfende Täler bei Ilmenau" sowie ein Begleitheft zur Ausstellung, in dem sich noch mal Goethes Gedicht "An den Mond" von 1777/78 nachlesen lässt, machen im Fortgang der Ausstellung deutlich, wie beide Künstler der Romantik verbunden waren. "Das ist auch eine Rolle, die wir Goethe hier in der Ausstellung geben wollen: als ein Anreger der Romantik", erklärt Christoph Orth, Kurator der Graphischen Sammlungen in Weimar.

Füllest wieder 's liebe Tal

Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz. Aus: "An den Mond" von Johann Wolfgang von Goethe

Ausstellung zeigt Begeisterung für Schiller und Goethe

Goethe schätzte von Anfang an den 25 Jahre jüngeren Maler und überzeugte Herzog Karl August, Gemälde und Grafiken von ihm zu kaufen. Neben Caspar David Friedrichs ersten Werken in der Weimarer Sammlung – er gewann auf ausdrücklichen Wunsch Goethes einen Zeichenwettbewerb – zeigt die Schau auch Friedrichs Erkenntlichkeit: Er widmete etliche seiner Illustrationen Schillers Werken wie "Die Räuber" oder "Piccolomini" oder auch "Schäfers Klagelied" von Goethe.

Augenfällig ist hier die Kopie zu dem Bild "Rügenlandschaft mit Regenbogen": Man sieht einen Schäfer samt weidender Herde, darüber besagten Bogen. Das ursprüngliche Bild gilt als verschollen, nachdem es 1945 von amerikanischen Soldaten aus seinem Einlagerungsort auf Schloss Schwarzburg im Thüringer Wald entwendet wurde. In der Weimarer Ausstellung erhält die Kopie einen Ehrenplatz.

Diese Akkuratheit, die Genauigkeit in den Naturdarstellungen – das ist das, was Goethe an Friedrich schätzte. Christoph Orth, Kurator der Graphischen Sammlungen in Weimar MDR KULTUR

Neue Zeichnung von Caspar David Friedrich

Der kleine, feine Friedrich-Bestand in Weimar wurde für die Schau erstmals aufgearbeitet, wobei sich etliche Entdeckungen machen ließen. Bemerkenswert ist sicherlich ein bis dato unbekanntes Werk von Friedrich: eine zarte Bleistiftzeichnung mit dem Titel "Wiesenblumenstück" vom 1. Januar 1807. "Wir stehen vor einer Neuentdeckung einer bisher unbekannten Zeichnung Caspar David Friedrichs aus Goethes Sammlung", erklärt Kurator Christoph Orth. "Das beweist nochmal das spezifische Interesse von Goethe an Friedrich – nämlich diese Akkuratheit, die Genauigkeit in den Naturdarstellungen."

In dem Bild "Huttens Grab" wurden dank neuer Technik Inschriften deutscher Befreiungskrieger wie Stein oder Jahn entdeckt. Friedrich galt als glühender Patriot, der mit dem Pinsel gegen Napoleon malte, was die Weimarer Schau einmal mehr betont. Auch Caspar David Friedrich zugeschriebene Bilder haben die Experten enttarnt und erzählen in der Ausstellung die Geschichte um Weimars Gauleiter Fritz Sauckel in der NS-Zeit, der dem so genannten "Führer" Friedrich-Werke zum Geburtstag schenken wollte.

Die Ausstellung nutzt die Gelegenheit, sich vor heutigen politischen Vereinnahmungen zu verwahren. "Vor allem Caspar David Friedrich wurde instrumentalisiert", betont Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassik Stiftung Weimar. "Man hat in ihm das sogenannte deutsche Wesen erkannt, diese Innerlichkeit, die Beschäftigung mit philosophischen Strömungen, das Nachdenkliche. Wir können das in diesem Teil der Ausstellung, wo es auch im Provenienzforschung geht, entkleiden."

Der Bruch zwischen Goethe und Friedrich

Natürlich geht die Ausstellung auch der Geschichte um den Bruch zwischen Friedrich und Goethe nach. Ersterer lehnte es ab, für den Geheimrat Wolkenstudien zu zeichnen. Das brachte diesen dazu, seine Wolken selbst zu zeichnen – wie die Schau zeigt. Publikumswirksam befand er Friedrichs Malerei nach der Auseinandersetzung auf einmal als "zu düster".