Wenn man der letzten Frage- und Antwortrunde in der Weimarhalle so zuhörte, dann konnte man glatt den Eindruck gewinnen: Jeder junge Mensch, der nicht in Thüringen studiert, macht was falsch. Die Schlaufüchse zieht es einfach an die Universitäten und Fachhochschulen im Freistaat. Anders als in München oder Berlin sind die Mieten niedrig, die Seminargruppen klein und die Professoren ansprechbar.