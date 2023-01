Den zweiten Grund für den Erfolg sieht Robert Franz in den gestiegenen Energiepreisen. Gerade energieintensive Anlagen, wie zum Beispiel Abwasseraufbereitung oder Trinkwasserversorgung, müssen in diesen Zeiten optimiert werden, wie etwa bei den Berliner Wasserbetrieben. Das Unternehmen will mit den eigenen Blockheizkraftwerken für Energiesicherheit sorgen. Steigende Investitionen, von denen Schachtbau profitiert.

Dazu kommen gestiegene Anforderungen an die Wasserqualität. Die Reinigungsstufen müssen dank europäischer Vorgaben immer höhere Leistung bringen, besonders bei Kläranlagen einer bestimmten Größenordnung. Darum kümmern sich Schachtbaus Anlagetechniker.

Atomendlager sorgt für Großaufträge

Auch am Ausbau des Atomendlagers im niedersächsischen Salzgitter arbeitet Schachtbau seit Jahren mit. Für den "Schacht Konrad" fertigen die Techniker den zentralen Förderturm im Wert von 50 Millionen Euro. Die Einzelteile werden in Nordhausen gefertigt und in Zukunft in Salzgitter montiert. Bereits im Herbst vergangenen Jahres wurde der Atomlager-Auftrag erweitert - um weitere 30 Millionen Euro.

"Bis ins Jahr 2026 werden sich unsere Aufträge auf etwa 250 Millionen Euro summieren", sagte Geschäftsführer Michael Seifert MDR THÜRINGEN.

Optimistisch ins neue Jahr

Schachtbau startet mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr 2023. 200 Millionen Euro beträgt das aktuelle Volumen. Darunter auch eine Baustelle in Thüringen: Für den Vattenfall-Konzern wird Schachtbau die Talsperre Bleiloch im Saale-Orla-Kreis erneuern. Die Talsperre hat unter seinesgleichen das größte Fassungsvolumen in Deutschland. Schachtbau wird die gigantischen Rohre am Fuß der Staumauer instand setzen. 2,3 Millionen Euro zahlt Vattenfall für die Grundablass-Sanierung.

Michael Seifert, Geschäftsführer des Unternehmens Schachtbau in Nordhausen. Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services