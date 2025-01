Ein Unternehmen im Eichsfeld produziert Zitrusdüfte für den Weltmarkt. 20 Prozent Zölle für die USA könnte es nicht stemmen.

Die chemische Industrie schlägt vor, Bürokratie abzubauen und Lohnnebenkosten zu senken.

Die IHK setzt auf Europa, denn Zölle sind Sache der Europäischen Union.

Drei Personen in Laborkitteln riechen mit konzentriertem Blick an einigen Papierstreifen. Lothar Diete, Karin Ständer und ihr Chef Tillmann Miritz unterziehen eine Reihe von Citrus-Ölen eines neuen Lieferanten einer Geruchsprobe. Wer an MCI Miritz Citrus liefern will, muss die Qualität seiner Ware erst unter Beweis stellen. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Die aktuellen Proben stoßen auf unterschiedliche Resonanz. "Nicht übel" - "Ja, ich find's auch gut. Würde ich kaufen" - solche Sätze brummen sich die Kollegen zu. "Ach, Zitronen machen die auch? Na gut, können wir ja mal schauen", sagt der Chef.

MCI verarbeitet Citrus-Öle - aus Orangen, Mandarinen, Zitronen oder Limetten. Das wird aus den Schalen der Früchte gepresst. In der Verarbeitung ist das neben Saft für viele Hersteller ein zweites Standbein. Das Öl findet Anwendung in Kosmetika, chemischen Erzeugnissen, in Lebensmitteln. Aber es unterliegt als Naturprodukt einer schwankenden Qualität.

Unterschiedliche Erntezeitpunkte, unterschiedliche Wetterbedingungen. Für industrielle Verwertung aber muss die Qualität gleichbleibend sein. Dafür trägt das Unternehmen in Rufweite zur niedersächsischen Grenze am äußersten Rand des Eichsfeld in Kirchgandern Sorge. Mit Erfolg. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Über die Jahre ist der Betrieb immer weiter gewachsen, inzwischen arbeiten hier 150 Mitarbeiter. Das Rohöl kommt unter anderem aus Brasilien oder Marokko. Und wird nach der Verarbeitung zu 85 Prozent ins Ausland exportiert.

USA sind größter Exportmarkt

"Und da sind die USA unser größter Exportmarkt", erläutert Miritz. Ein Zollsatz von 20 Prozent, wie er von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht wird, hätte starke Auswirkungen. "Wir haben Wettbewerber, die dort zu Hause sind. Geben wir die 20 Prozent Zoll als Kosten an die Kunden weiter, wechseln die zu einem gewissen Umfang zu amerikanischen Wettbewerbern. Wir würden einen Großteil unseres Marktes verlieren."