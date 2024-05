In Altenburg hat sich der Amtsinhaber bei der Oberbürgermeister-Wahl deutlich durchgesetzt. Andrè Neumann holte 58,7 Prozent der Stimmen. "Ich habe zugelegt gegenüber der letzten Wahl und bin total happy", sagte Neumann nach der Wahl. "Ab morgen habe ich wieder viel zu tun." Seine Konkurrenten waren Thomas Jäschke von der SPD und Erik Busse von der FDP.

André Neumann ist 46 Jahre alt und gebürtiger Altenburger. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann studierte er in Zwickau Betriebswirtschaftslehre und schloss das Studium als Diplomkaufmann ab. Anschließend arbeitete er als Personalleiter in einem Unternehmen für Behälterbau und als Prokurist bei Volkswagen in Leipzig. Seit 2009 ist Neumann kommunalpolitisch aktiv und war Stadtratsmitglied bis er 2018 zum Oberbürgermeister gewählt wurde. 2012 kandidierte er erstmals als Oberbürgermeister, erlangte damals aber nur 19,4 Prozent der Stimmen. Sechs Jahre später erreichte er 55,6 Prozent der Stimmen und zog mit dem ersten Wahlgang ins Rathaus ein. Neumann ist verheiratet und hat zwei Kinder.