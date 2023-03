Klimademonstranten haben am Mittwoch stundenlang die Schornsteine eines Heizkraftwerkes in Jena-Winzerla besetzt. Laut Polizei erklommen die Aktivisten um 6 Uhr die Schornsteine, zwei von ihnen erreichten die vorletzte Plattform auf einer Höhe von rund 90 Metern. Dort brachten sie Banner mit der Aufschrift "Burn cars not gas" (Verbrennt Autos, nicht Gas) und "Gas is over" (Gas ist vorbei) an. Drei weitere Aktivisten hielten sich in einer Höhe von etwa 70 Metern auf. Alle seien mit Sicherungstechnik ausgestattet gewesen.

Gegen 6 Uhr kletterten die fünf Aktivisten auf die Schornsteine des Heizkraftwerkes. Bildrechte: MDR/TNN